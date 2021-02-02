Ali Akman resmen transfer oldu! İşte yeni takımı
Ali Akman, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile 1 Temmuz 2021'de geçerli olacak 4 yıllık bir sözleşmeye imza attı.
GÜNDEM 02.02.2021, 00:35
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Bursaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ali Akman, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile 1 Temmuz 2021'de geçerli olacak 4 yıllık bir sözleşmeye imza attı.TFF 1. Lig'de Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve İngiliz devleri de dahil birçok büyük takımın radarında olan Ali Akman, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.
Alman ekibi, 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ali Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Frankfurt Kulübü Sportif Direktörü Fredi Bobic yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birini takımımıza kazandırmayı başardık. Ali Akman, önümüzdeki birkaç yılı inşa etmek ve geliştirmek istediğimiz bir oyuncuydu. Ali, ihtiyacı olan zamanı ve desteği bizden alacak. Yetenekleriyle çok aranan genç bir futbolcuya sahip olduğumuz için mutluyuz" dedi.
Öte yandan 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 20 maçta 10 gol attı, 4 de asist yaptı.
Alman ekibi, 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ali Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Frankfurt Kulübü Sportif Direktörü Fredi Bobic yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden birini takımımıza kazandırmayı başardık. Ali Akman, önümüzdeki birkaç yılı inşa etmek ve geliştirmek istediğimiz bir oyuncuydu. Ali, ihtiyacı olan zamanı ve desteği bizden alacak. Yetenekleriyle çok aranan genç bir futbolcuya sahip olduğumuz için mutluyuz" dedi.
Öte yandan 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 20 maçta 10 gol attı, 4 de asist yaptı.
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