Ali Akman, iki dünya devini peşine taktı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan Ali Akman, transfer piyasasının en çok konuşulan futbolcularından biri hâline gelmişti. Adı bugüne kadar pek çok kulüple birlikte anılan 18 yaşındaki santrforla ilgili bugün de İngiliz basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Daily Mail gazetesi, Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve Arsenal'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç golcüyü kadrosuna katmak istediğini yazdı. Haberde Galatasaray ve Red Bull Salzburg'un geçtiğimiz yaz yetenekli oyuncuyla sözleşme imzalamak için girişimlerde bulunduğu ifade edilirken Almanya, İtalya ve Fransa'dan bazı kulüplerin de transfer için devrede olduğu belirtildi.

Bu sezon forma şansı bulduğu 18 maçta rakip fileleri dokuz kez havalandıran Akman, gol krallığı yarışında Altaylı Marco Paixao'nun arkasında ikinci sırada bulunuyor.

