Ali Akman için kritik sürece girildi!

Bursaspor’da Ali Akman operasyonu başlıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Akman ile yeni bir mukavele imzalamak isteyen Timsahlar, genç oyuncudan hem faydalanıp hem de iyi bir bonservis bedeli kazanmak istiyor.

Ligimizde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe’nin gündeminde olan genç oyuncu için Avrupa’dan da teklifler olduğu iddia ediliyor. Amcasından dolayı Ali Akman’ın sarı-kırmızılı kulübe yakın olduğu söylense de Ayhan Akman böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etmişti.

18 yaşındaki forvet için kritik sürece girildi. Eğer 1 ay içinde Bursaspor, Ali ile sözleşme imzalayamazsa; Bosman kurallarına göre kulüplerle ön görüşme ve imza atma hakkına sahip olacak.

