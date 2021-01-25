Ali Akman hedefini açıkladı!
Ali Akman hedefini açıkladı. Bursaspor’un genç golcüsü Akman, hedefinin "Direkt Avrupa" olduğunu açıkladı.
GÜNDEM 25.01.2021, 20:56
TRT Spor’a konuşan 18 yaşındaki Ali Akman, Bursaspor’un durumu değerlendirdi. Genç forvet "İnşallah sonuna kadar taşıyabiliriz, gemiyi limana yanaştırabiliriz. Bursaspor'da çok güzel bir hava yakaladık. Hocamızla, arkadaşlarımızla. Biz kendimizle yarışıyoruz, biz kendimizi ispatlıyoruz" dedi.
Kariyer planı hakkında konuşan Ali Akman "Kendimi 'top level' denilen en üst seviyeye hazırlıyorum. Kendimi en üst seviyeye çıkacak potansiyelde görüyorum, kendime güveniyorum, ben futbol için yaşıyorum, futbol için her şeyi yapıyorum. En iyi yerlerde olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
İsmi dev takımlarla anılan 18 yaşındaki golcü, hedefini de açıkladı. Akman, "Hedef İstanbul üzeri Avrupa mı, direkt Avrupa mı?" sorusunu ise "Direkt Avrupa" diye cevap verdi ve transferiyle ilgili net bir açıklama yapmış oldu.
Kariyer planı hakkında konuşan Ali Akman "Kendimi 'top level' denilen en üst seviyeye hazırlıyorum. Kendimi en üst seviyeye çıkacak potansiyelde görüyorum, kendime güveniyorum, ben futbol için yaşıyorum, futbol için her şeyi yapıyorum. En iyi yerlerde olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
İsmi dev takımlarla anılan 18 yaşındaki golcü, hedefini de açıkladı. Akman, "Hedef İstanbul üzeri Avrupa mı, direkt Avrupa mı?" sorusunu ise "Direkt Avrupa" diye cevap verdi ve transferiyle ilgili net bir açıklama yapmış oldu.
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