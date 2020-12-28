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Ali Ağaoğlu'nun "lüks araba" pazarlığı tepki çekti!
Ali Ağaoğlu'nun "lüks araba" pazarlığı görüntüsü sosyal medyada tepki çekti. RTÜK Üyesi Taşçı o görüntüleri "Halkın kesesinden borcu silinen görgüsüzün şımarıklığı hız kesmiyor" diyerek paylaştı.
GÜNDEM 28.12.2020, 08:57
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Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun lüks arabalar için fiyat pazarlığı yaptığı görüntüler tepki çekti. RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, Ağaoğlu'nun pazarlık videosunu paylaşarak tepki gösterdi.
Görüntülerde araba sahiplerinin istediği fiyatı kabul etmeyen Ali Ağaoğlu, en sonunda aldığı "Siz ne yapın biliyor musunuz? Bunların hepsini alın" tavsiyesi üzerine bir kişiye "Müdür gel buraya. Bunların tümünü al" ifadeleriyle sesleniyor.
RTÜK Üyesi Taşçı, görüntüleri paylaşırken "Millet yokluktan, açlıktan kırılıyor, çöpten yiyecek topluyor; halkın kesesinden borcu silinen görgüsüzün şımarıklığı hız kesmiyor!" diye yazdı.
Görüntülerde araba sahiplerinin istediği fiyatı kabul etmeyen Ali Ağaoğlu, en sonunda aldığı "Siz ne yapın biliyor musunuz? Bunların hepsini alın" tavsiyesi üzerine bir kişiye "Müdür gel buraya. Bunların tümünü al" ifadeleriyle sesleniyor.
RTÜK Üyesi Taşçı, görüntüleri paylaşırken "Millet yokluktan, açlıktan kırılıyor, çöpten yiyecek topluyor; halkın kesesinden borcu silinen görgüsüzün şımarıklığı hız kesmiyor!" diye yazdı.
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