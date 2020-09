Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili soruşturmada rapor çelişkisi

Ankara'da Aleyna Çakır'ın (21) ölü bulunduğu evinin önündeki kamera kayıtlarına ilişkin iki farklı polis raporu soruşturma dosyasına girdi. Aynı kamera görüntüleri izlenerek hazırlanan ilk raporda Çakır'ın öldüğü apartmanın önünde 2 kişi, ikinci raporda ise tek kişi olduğu belirtildi.

Geçen 3 Haziran'da Keçiören ilçesindeki evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor. Çakır’ın sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun’un (22) olay anında evde olup olmadığını tespit etmek için istenilen HTS kayıtları analizi ve güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin hazırlanan iki rapor dosyaya girdi.



Çakır'ın evinin karşısındaki binaya ait güvenlik kamerasından alınan görüntülere ilişkin ilk polis raporu 8 Haziran'da, yani olaydan 5 gün sonra hazırlandı. Görüntüleri izleyen 2 polis memurunun hazırladığı 'CD İzleme ve İnceleme Tutanağı'na göre, Çakır'ın öldüğü 3 Haziran gecesi saat 01.05 sıralarında beyaz renkli bir otomobilden inen 2 erkek binaya doğru ilerledi, ardından siyah renkli bir araç olay yerinden hareket ederek uzaklaştı. Tutanakta bu durum, "3 Haziran günü saat 01.05 sıralarında söz konusu bina önüne plakası net olarak görünmeyen, beyaz renkli bir otomobilin geldiği, karanlıktan dolayı eşkalleri net anlaşılmayan 2 erkek şahsın araçtan indiği şahısların binaya doğru ilerledikleri, 2 dakika sonra plakası net olarak anlaşılmayan siyah renkli bir aracın da belirtilen yerden hareket edip uzaklaştığı, havanın karanlık olduğu, güvenlik kamerasının olay yerinin tamamını görmediği, olay anı ile ilgili görüntülerin bu şekilde güvenlik kamerasına yansıdığı anlaşılmıştır" şeklinde anlatıldı.



Olaydan yaklaşık 3,5 ay sonra, şüpheli ifadeleri, kamera kayıtları ve HTS kayıtları değerlendirilerek hazırlanan ikinci raporda ise, Çakır’ın öldüğü geceye ait aynı kamera görüntüleri için farklı tespitlerde bulunuldu. Emniyetin HTS kayıtları analizinde olay gecesi Çakır’ın evinin önünde tek kişi olduğu kaydedilerek, "İfade ve kamera kayıtları birlikte değerlendirildiğinde kamera açısına giren hacback tipi açık renkli aracın Musa C.Ö.'ye ait olduğu, araçtan inerek Sema Esen (Aleyna Çakır) isimli şahsın ikametinin bulunduğu kısma giden ve burada bulunan araç ile çıkan şahsın Ümitcan Uygun olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili verdiği ifadesinde, dışarıda yemek yedikten sonra Aleyna Çakır'ı gece evine bıraktığını, daha sonra başka bir arkadaşının evine gidip, birlikte alkol aldıklarını söylemişti.



Dosyaya giren HTS kayıtları incelendiğinde ise, Ümitcan Uygun’un cep telefonunun 3 Haziran gecesi 00.57 - 01.13 ve 01.13 - 08.59 saatleri arasında kapalı olduğu tespit edildi. Ancak olay ile ilgili ağabeyi Erol Uygun ve arkadaşı Mehmet Can Çiftçi’nin verdiği ifadeler dikkat çekti.

HTS kayıtlarına göre Uygun’un cep telefonu sabah 08.59’a kadar kapalıyken, ağabeyi Erol Uygun olay gecesine ilişkin ifadesinde "01.30 sıralarında kardeşim Ümit beni telefonumdan arayarak ne yaptığımı sorduğunda ben de 'eşimle kavga ettim canım sıkkın' dedim o da bana hitaben 'geldim evin önündeyim aşağı in' dedi, aşağı indiğimde Ümit’in arkadaşına ait olduğunu bildiğim siyah renk bir Şahin marka araçla Ümit’in beni beklediğini gördüm" dedi. Mehmet Can Çiftçi de ifadesinde, 3 Haziran günü tahminen 02.00 sıralarında ben Ümit ile telefonda konuştuklarını söyledi.

Çakır ailesinin avukatı Umur Yıldırım, kamera kayıtlarına ilişkin raporlardaki çelişkiye ilişkin ve Ümitcan Uygun'da ikinci cep telefonu olma ihtimalinin araştırılması için savcılığa dilekçe vereceği belirtildi.Kaynak: DHA