Alex'ten Mesut Özil mesajı
Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Brezilyalı Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil için hoş geldin mesajı yayımladı.
GÜNDEM 24.01.2021, 19:58
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Brezilyalı eski milli futbolcu, "Mesut, Fenerbahçe'ye hoş geldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya'dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Mesut, Fenerbahçe’ye hoşgeldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya’dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum ??⚽️??@Fenerbahce ?????????????????????? pic.twitter.com/I6Eq85DRte
— Alex de Souza (@Alex10) January 24, 2021
Mesut, Fenerbahçe’ye hoşgeldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya’dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum ??⚽️??@Fenerbahce ?????????????????????? pic.twitter.com/I6Eq85DRte — Alex de Souza (@Alex10) January 24, 2021
Mesut, Fenerbahçe’ye hoşgeldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya’dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum ??⚽️??@Fenerbahce ?????????????????????? pic.twitter.com/I6Eq85DRte
— Alex de Souza (@Alex10) January 24, 2021
Mesut, Fenerbahçe’ye hoşgeldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya’dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum ??⚽️??@Fenerbahce ?????????????????????? pic.twitter.com/I6Eq85DRte — Alex de Souza (@Alex10) January 24, 2021
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