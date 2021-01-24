Alex'ten Mesut Özil mesajı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Brezilyalı eski milli futbolcu, "Mesut, Fenerbahçe'ye hoş geldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya'dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Mesut, Fenerbahçe’ye hoşgeldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya’dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum ??⚽️??@Fenerbahce ?????????????????????? pic.twitter.com/I6Eq85DRte

— Alex de Souza (@Alex10) January 24, 2021



Mesut, Fenerbahçe’ye hoşgeldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya’dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum ??⚽️??@Fenerbahce ?????????????????????? pic.twitter.com/I6Eq85DRte — Alex de Souza (@Alex10) January 24, 2021

