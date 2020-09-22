Alexander Sörloth Leipzig'de! Sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor'dan olaylı bir şekilde ayrılmak üzere olan Alexander Sörloth, sonunda muradına eriyor.



Milli takım kampının ardından Trabzon'a dönmek istemeyen Norveçli golcü, Almanya'ya giderek anlaştığı Leipzig için sağlık kontrolünden geçti.

"Leipzig'de oynamak için heyecanlı mısın?" şeklinde gelen soruya "Evet." cevabını veren golcü futbolcunun artık resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Tecrübeli futbolcu geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 49 maçta 33 gol 11 asist yaparak 44 gole doğrudan katkı sağladı.

