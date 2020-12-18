Alex Telles'ten Galatasaray itirafı!

2014-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen Alex Telles, kariyerini, gelişimini ve hayatını anlattı.

"İngiltere'de daha çok tutku ve fiziksel futbol var. Bu nedenle daha çok çalışıyorum. Kondisyonuma çok dikkat ediyorum ve geliştirmeye çalışıyorum. Bu konuda en iyisi olmak istiyorum. Herkesten daha çok koşmak istiyorum."

"5 yıl önce Galatasaray'dayken daha fazla hücumcu oynamaya çalıştım. Daha fazla antrenman yapmaya başladım. Galatasaray'dayken bu kadar çok asist yapamıyordum. Kendimi Porto'da geliştirmeye başladım. Kendimi geliştirdim. Fark ettim ki, bir sol bek olarak hücuma çok büyük katkı sağlayabilirim. Bunun üzerinde çalıştım. Hangi yollardan katkı verebileceğim üzerine kafa yordum."

"Kendimi geliştirdiğimi hissetmeden özel antrenmanlarımı bitirmedim. Bazen ara pası çalıştım, bazen duran top. Manchester United'a transfer olduktan sonra öncelikle müzik enstrümanlarımı taşıdım. Benim dostlarım onlar ve ne zaman kafamı dağıtmak istesem yanımda oldular. 8 yaşımda gitar çalmaya başladım. 2 yıl önce piyano ve perküsyon üzerine çalışmaya başladım. Bateri çalıyorum. Evime bir set kurdum. Benim için müzik, harika bir stres atma yöntemi."

"Basketbolu çok seviyorum. Vakit buldukça seyrediyorum. LeBron, çalışmalarıyla ve iş ahlakıyla idolüm. Zihinsel açıdan çok güçlü. Bu yaşta bile hala sporu domine etmeyi başarıyor. Takım arkadaşlarını yönetiyor, finallerde oynuyor, hala basketbolun en iyi oyuncularından bir tanesi. LeBron, örnek bir sporcu. Her şeyi kazandı. Halihazırda tarih yazdı. Yıllar geçtikçe komple bir sporcu oldu ve rekorlar kırdı. Ayrıca, derneği olan bir sporcu ve insanlara yardım ediyor. Ben de Brezilya Caxias'taki insanlara yardımcı olmak adına bir dernek kurdum. Bu tip sporcuları, mentalitelerini çok beğeniyorum. LeBron James, bana ilham veriyor."

