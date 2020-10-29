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Alex Telles'in neden forma giymediği belli oldu!
Alex Telles, transfer döneminin son gününde Manchester United'e transfer olurken Brezilyalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde neden forma giymediği belli oldu.
GÜNDEM 29.10.2020, 13:38
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Alex Telles, yeni tip koronavirüse ( Covid-19) yakalandı.
Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Leipzig maçının kadrosunda yer almayan Telles'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Solskjaer, Brezilyalı futbolcunun semptom göstermediğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen 27 yaşındaki sol bek, Porto'dan Manchester United'a 3+1 yıllığına transfer olmuştu. Kırmızı Şeytanlar 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya ödenen bonservis miktarını açıklamazken; İngiliz basını ise bu anlaşma için 15+3 milyon Euro ödendiğini iddia etmişti.
Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Leipzig maçının kadrosunda yer almayan Telles'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Solskjaer, Brezilyalı futbolcunun semptom göstermediğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen 27 yaşındaki sol bek, Porto'dan Manchester United'a 3+1 yıllığına transfer olmuştu. Kırmızı Şeytanlar 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya ödenen bonservis miktarını açıklamazken; İngiliz basını ise bu anlaşma için 15+3 milyon Euro ödendiğini iddia etmişti.
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