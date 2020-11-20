Alex, Fenerbahçe’ye transfer oldu!

Fenerbahçe basketbol takımı ligin önemli isimlerinden Alex Perez'i transfer ettiğini duyurdu.

Transferi Alex'in eski takımı Bahçeşehir Koleji duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sezon başından itibaren formamızı giyen Alex Daniel Perez Kauffman’ın transferi konusunda Fenerbahçe Beko ile anlaşma sağlanmıştır. Alex’e kariyerinin yeni sayfasında sağlık ve başarı diliyoruz. Her şey için teşekkürler Alex!" ifadeleri kullanıldı.



