ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? ALES/2 sınav tarihi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ni geçtiğimiz haftalarda erişime açtı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından, sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını duyurdu.

ÖSYM'nin açıkladığı "2021 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre ALES-1 2 Mayıs'ta yapılacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları ise 27 Mayıs'ta açıklanacak.

19 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 14 Ekim'de, 21 Kasım'da düzenlenecek, ALES/3'ün sonuçları da 16 Aralık'ta ilan edilecek.

