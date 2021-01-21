ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2021 ÖSYM sınav takvimi...

2020 Yılı Sınav Takviminde yer alan ALES/2 sınavı koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada ALES sınavının 21 Şubat’ta yapılacağı duyuruldu.



Öte yandan merakla beklenen ÖSYM 2021 sınav takvimi belli oldu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2021 KPSS, YKS, ALES, DGS, YDS, MSÜ, TUS ve YÖKDİL sınav tarihleri ve başvuru tarihleri duyuruldu.



Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 2 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 27 Mayıs'ta açıklanacak.



ÖSYM sınav takvimine göre 2021 YKS 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.



2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavı 27 Şubat 2021 tarihinde yapılacak.



Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS 1. Dönem 21 Mart 2021 tarihinde yapılacak.



2021-YÖKDİL/1 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 28 Mart 2021’de gerçekleştirilecek.



2021-YDS/1 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 18 NİSAN 2021'de yapılacak.

