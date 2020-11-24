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ALES sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM tarafından 6 Aralık pazar günü yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES için başvurular başladı. ALES giriş belgeleri ve sınav yerleri 26 Kasım’da açıklanacak.

GÜNDEM 24.11.2020, 15:44
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ALES sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
Öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamaları için düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES başvuruları 1 12 Ekim tarihleri arasında yapılmıştı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, twitter hesabından 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru kılavuzunun  yayımlandığını duyurmuştu.

ALES sınavına girecek adaylar sınav giriş belgelerin http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamasından alarak sınav yerlerini öğrenebilecek.

ALES sınavına girecek adaylardan HES kodu bilgisi istenecek.
Bu nedenden ötürü sınava girecek adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

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