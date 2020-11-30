ALES sınavı ertelendi mi?

Türkiye’de hafta sonu sokağa çıkma yasağının gelmesi ile ÖSYM tarafından yapılacak bir sınav daha merak konusu oldu. 6 Aralık 2020’de ALES yapılacak. Akademik personel olmak isteyen üniversite öğrencileri yüksek lisansa devam etmek için 6 Aralık ALES’e girecek. Fakat sokağa çıkma yasağı ile sınavın çakışması bekleniyor. Artık gözler ÖSYM’ye çevrilmiş durumda.

6 Aralık’ta ilk hafta sonu tam kapanmanın uygulanması bekleniyor. Fakat daha önce ÖSYM, kapanmalar esnasında sınava girecek adaylara ve bir yakınlarına iltimas sağlamış ve muaf tutmuştu. Yine benzer bir uygulama bekleniyor. Konu ile ilgili ÖSYM’den açıklama geldiği an milligazete.com.tr'den detayları öğrenebilirsiniz.

