ALES ne zaman? ÖSYM sınavı ne zamana erteledi?

ALES sınavı 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacaktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrası ÖSYM tarafından ALES sınavı ertelenmişti. ALES sınavı ertelenince öğrenciler ALES ne zaman sorusunun cevabını internette araştırılıyor. ALES 2020/2 ne zamana ertelendi? merak ediliyor.



1 - 12 Ekim 2020 tarihleri arasında başvurusu alınan ALES, 6 Aralık'ta gerçekleştirilecekti. Ancak sınav ertelendi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, konu ile ilgili açıklamasında; "Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır." ifadelerini kullandı.



Akademik Personel Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) için henüz ÖSYM’den duyuru gelmedi. Fakat akademik takvim gereği sınavın 2020 bitmeden yapılması bekleniyor. Sınavın nasıl yapılacağı ile ilgili endişeler ÖSYM tarafından giderilebilmiş değil. Öğrenciler bir süre daha ÖSYM duyurusu beklemek zorunda.

