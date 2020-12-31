ALES, DHBT ve ertelenen 6 sınav ne zaman yapılacak?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ALES, DHBT ve 6 sınav daha ertelenmişti. Peki ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
GÜNDEM 31.12.2020, 13:33
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav takviminde bulunan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavlarının ertelendiğini açıklamıştı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen sınavların ne zaman yapılacağı merak konusu.
ÖSYM’nin yapacağı ALES, DHBT ve 6 sınav yüz yüze eğitim başlaması ile birlikte yapılacağı planlanıyor.
Bakanlar Kurulu’nun aldığı karara göre yüz yüze eğitim 15 Şubat tarihinde başlayacak. Yeni tarih için ÖSYM’den henüz bir açıklama gelmedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen sınavların ne zaman yapılacağı merak konusu.
ÖSYM’nin yapacağı ALES, DHBT ve 6 sınav yüz yüze eğitim başlaması ile birlikte yapılacağı planlanıyor.
Bakanlar Kurulu’nun aldığı karara göre yüz yüze eğitim 15 Şubat tarihinde başlayacak. Yeni tarih için ÖSYM’den henüz bir açıklama gelmedi.
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