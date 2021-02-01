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ALES başvurusu ne zaman? 2021 ALES başvurusu nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav takvimini yayınladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım başladı. ALES başvurusu ne zaman? 2021 ALES başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEM 01.02.2021, 16:50
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün geçtiğimiz ay içerisinde 2021 yılı sınav takviminin belirlendiğini duyurdu.
Takvimde YKS, YDS, YÖKDİL, KPSS, YÖKDİL ve diğer sınavın tarihi yer alırken binlerce öğrencinin katılım göstereceği ALES'in başvuru tarihi de belli oldu.
ALES yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolarına atanabilmek için girilen ALES başvurusu ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.
Sınavın başvuruları ise 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında kabul edilecek.
Bu sınavın geç başvurusu 1 Nisan 2021'de alınacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 27 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak.
2021 ALES başvuruları, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılır. T.C. kimlik numara ve şifre ile giriş yapabilirsiniz. 12-22 Mart arasında ALES başvuruları başlayacaktır.
Takvimde YKS, YDS, YÖKDİL, KPSS, YÖKDİL ve diğer sınavın tarihi yer alırken binlerce öğrencinin katılım göstereceği ALES'in başvuru tarihi de belli oldu.
ALES yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolarına atanabilmek için girilen ALES başvurusu ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.
Sınavın başvuruları ise 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında kabul edilecek.
Bu sınavın geç başvurusu 1 Nisan 2021'de alınacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 27 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak.
2021 ALES başvuruları, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılır. T.C. kimlik numara ve şifre ile giriş yapabilirsiniz. 12-22 Mart arasında ALES başvuruları başlayacaktır.
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