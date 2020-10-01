ALES başvuruları başladı

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu kılınan sınav ALES başvurusu bugün itibarıyla ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılmaya başlayacak…

2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. 2020 ALES/2 başvuruları 1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. Ales/2'nin Sonuçları 7 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.

Sınava Giriş Belgeleri, sınavdan yaklaşık 10 gün önce belli oluyor...

Henüz sınava katılım ücreti bilinmiyor. Ödeme başvuruların ardından açıklanan bankalar aracılığıyla online olarak veya fiziksel olarak gerçekleştirilebiliyor.

ALES, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunludur.

Yüksek lisans programı için ALES'e lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

