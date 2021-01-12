Albayrak Grubu'ndan WhatsApp kararı
Albayrak Grubu da Yönetim Kurulu kararıyla, tüm grup şirketlerindeki akıllı telefon hatlarında WhatsApp kullanımına son verdiğini açıkladı.
GÜNDEM 12.01.2021, 04:09
WhatsApp, 2021 itibarıyla yeni kullanıcı sözleşmesini hayata geçireceğini açıkladı ve Türkiye'deki abonelerinin uygulamanın kullanabilmesi için 8 Şubat'a kadar kabul etme şartı koştu. Büyük tepki toplayan yeni gizlilik sözleşmesi zorunluluğunun ardından milyonlarca abone kaybeden şirket geri adım atmayacağını duyurdu.
Bireysel abonelerin yansıra şirketler de WhatsApp kullanımından çıkmaya başladı. Albayrak Grubu, Yönetim Kurulu kararıyla, tüm grup şirketlerindeki akıllı telefon hatlarında WhatsApp kullanımına son verdiğini açıkladı.
Bireysel abonelerin yansıra şirketler de WhatsApp kullanımından çıkmaya başladı. Albayrak Grubu, Yönetim Kurulu kararıyla, tüm grup şirketlerindeki akıllı telefon hatlarında WhatsApp kullanımına son verdiğini açıkladı.
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