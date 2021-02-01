Alattin Çakıcı adliyeye çakarlı konvoyla gitti! Valilik olayı yalanladı

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın Keskin Adliyesi'ne çakarlı konvoyla gitmesi üzerine Kırıkkale Valiliği'nden konu ile ilgili açıklama geldi. Kırıkkale Valiliği iddiaların asılsız olduğunu belirterek Çakıcı'nın adliyeye gelişinde kullandığı çakarlı aracın başka bir şahsa ait olduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;



Alaattin Çakıcı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle Keskin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava için Kırıkkale'ye gitmişti. 21 Ocak günü görülen davada Çakıcı hakkında beraat kararı verilirken, Davutoğlu'na yönelik sözleri eleştiri sayılmıştı. Çakıcı'nın davanın görüldüğü Keskin Adliyesi'ne çakarlı araçla giriş yaptığı iddiası gündem olmuştu.

"Alaattin Çakıcı isimli şahsın, 21 Ocak 2021 tarihindeki duruşması için Keskin Adliyesine çakarlı araçla geldiği şeklinde bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerin, Keskin Adliyesine ve söz konusu kişinin araçlarına ait olmadığı, adı geçenin Adliyeye çakarlı bir araçla veya refakatinde gelmediği, çakarlı aracın il merkezinde adı geçen şahsın da katıldığı bir ziyarete dahil olan ve çakar taktığı anlaşılan başka bir şahsa ait olduğu ve aracın tespit edilerek gerekli cezai işlemlerin uygulandığı hususu; kamuoyuna saygı ile duyurulur."

