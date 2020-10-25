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Alanyaspor zirveyi bırakmıyor

Süper Lig'in 6. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

GÜNDEM 25.10.2020, 20:05
Alanyaspor zirveyi bırakmıyor
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Davidson ve 81'de Babacar attı. 
Bu sonucun ardından 6 maçtır yenilmeyen ve oynadığı son 3 karşılaşmayı da kazanan zirvedeki Alanyaspor puanını 16'ya yükseltirken Fatih Karagümrük 8 puanda kaldı. 
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