Alanyaspor zirveyi bırakmıyor

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Davidson ve 81'de Babacar attı.

Bu sonucun ardından 6 maçtır yenilmeyen ve oynadığı son 3 karşılaşmayı da kazanan zirvedeki Alanyaspor puanını 16'ya yükseltirken Fatih Karagümrük 8 puanda kaldı.

