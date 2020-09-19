Alanyaspor, Kayserispor'u Bareiro ile yıktı

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi Aytemiz Alanyaspor, Bareiro'nun 45+5. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamladı.

77. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Paraguaylı forvet, skoru 2-0 getirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve Aytemiz Alanyaspor, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Süper Lig'de 2'de 2 yapan Antalya temsilcisi puanını 6'ya çıkarırken Hes Kablo Kayserispor ise 3 puanda kaldı.

Alanyaspor ilk hafta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yenerek sahadan 3 puanla ayrılmıştı. Kayserispor ise evinde Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek sezonu galibiyetle açmıştı.

