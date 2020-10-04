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Alanyaspor, Hatayspor'a gol oldu yağdı

Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Atakaş Hatayspor'u 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

GÜNDEM 04.10.2020, 18:29
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Alanyaspor, Hatayspor'a gol oldu yağdı
Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u konuk etti.
Akdeniz ekibi Alanyaspor, maçtan 6-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak rakibinin yenilmezlik serisine son verdi.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller 18. dakikada Bakasetas, 23., 67. ve 77. dakikalarda Davidson, 34. dakikada Bareiro ve 45+2'de Moubandje'den geldi.
Bu sonuçla ligde 4 maçtı kaybetmeyen Aytemiz Alanyaspor 10 puana yükseldi. Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Hatayspor 7 puanda kaldı.
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