Alanyaspor, Hatayspor'a gol oldu yağdı

Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Akdeniz ekibi Alanyaspor, maçtan 6-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak rakibinin yenilmezlik serisine son verdi.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller 18. dakikada Bakasetas, 23., 67. ve 77. dakikalarda Davidson, 34. dakikada Bareiro ve 45+2'de Moubandje'den geldi.

Bu sonuçla ligde 4 maçtı kaybetmeyen Aytemiz Alanyaspor 10 puana yükseldi. Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Hatayspor 7 puanda kaldı.

