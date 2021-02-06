Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor.

Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek..

Maç ile ilgili tüm detaylar belli oldu.



Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da



Maç beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.



Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Berkan, Siopis, Davidson, Efecan, Mustafa Pektemek

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emin Dilaver, Meriah, Melnjak, Donsah, Fabiano, Boldrin, Fernando, Samudio, Söderlund.

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