Alanyaspor - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 16 turlu maçta Alanyaspor sahasında BB. Erzurumspor'u konuk edecek. Peki maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GÜNDEM 14.01.2021, 12:09
Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile BB. Erzurumspor kozlarını paylaşacak.
Alanyaspor - BB. Erzurumspor maçı 14 Ocak Perşembe günü saat 18:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.
Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip fileleri 28 kez havalandırdı kalesinde ise sadece 11 gol gördü
Daha önce Alanyaspor'u çalıştıran Mesut Bakkal, bu kez eski takımına karşı sahada olacak. A
Öte yandan Cenk Ahmet ve Kaan Kanak da daha önce Alanyaspor'da forma giyen oyuncular olacak.
Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Ceyhun, Siopis, Davidson, Mustafa Pektemek, Efecan, Babacar
BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk, Teikeu, Hasan, Schwechlen, Osman, Emrah, Donald, Obertan, Novikovas, Gomes
Alanyaspor - BB. Erzurumspor maçı 14 Ocak Perşembe günü saat 18:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.
Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip fileleri 28 kez havalandırdı kalesinde ise sadece 11 gol gördü
Daha önce Alanyaspor'u çalıştıran Mesut Bakkal, bu kez eski takımına karşı sahada olacak. A
Öte yandan Cenk Ahmet ve Kaan Kanak da daha önce Alanyaspor'da forma giyen oyuncular olacak.
Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Ceyhun, Siopis, Davidson, Mustafa Pektemek, Efecan, Babacar
BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk, Teikeu, Hasan, Schwechlen, Osman, Emrah, Donald, Obertan, Novikovas, Gomes
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