Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Alanyaspor Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Başakşehir konuk edecek. Merak eden vatandaşlar için maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...
GÜNDEM 02.01.2021, 09:39
Süper Lig koronavirüs gölgesi altında devam ediyor.
Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak.
Alanyaspor - Başakşehir maçı 2 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak.
Maç beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih, Bakasetas, Davidson, Efecan, Adam Bareiro
Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Epureanu, Ponck, Cemali, Mahmut, Aleksic, İrfan Can, Visca, Chadli, Crivelli
.
Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak.
Alanyaspor - Başakşehir maçı 2 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak.
Maç beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih, Bakasetas, Davidson, Efecan, Adam Bareiro
Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Epureanu, Ponck, Cemali, Mahmut, Aleksic, İrfan Can, Visca, Chadli, Crivelli
.
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