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Alanyaspor Bakasetas'ı kadroya almadı!
Alanyaspor’un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, takımının Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.
GÜNDEM 29.01.2021, 18:58
Alanyaspor forması giyen ve Trabzonspor’un kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Anastasios Bakasetas, takımının Süper Lig’in 22. hafta maçında yarın Sivasspor ile oynayacağı müsabakanın kadrosuna dâhil edilmedi. Yunan orta saha, takımının bu akşamki antrenmanında da yer almazken bireysel olarak ter idmanı yaptı.
Asist Analiz'de yer alan habere göre, 27 yaşındaki futbolcunun transferinin resmileşmesinin ardından Trabzonspor ile Beşiktaş arasında Pazar günü oynanacak olan mücadelede bordo-mavili takımın kadrosunda olacağı öğrenildi.
BU SEZON 11 GOLE DOĞRUDAN KATKI YAPTI
Alanyaspor forması ile istikrarlı bir grafik çizen başarılı orta saha oyuncusu, bu sezon takımı ile toplamda 22 karşılaşmada görev aldı. Yunan futbolcu, bu karşılaşmalarda takımı adına 7 gol atarken 4 de asist yaptı. 27 yaşındaki oyuncu ayrıca, geçtiğimiz sezonu da takımı adına 14 gol ve 7 asist ile tamamlamıştı.
Asist Analiz'de yer alan habere göre, 27 yaşındaki futbolcunun transferinin resmileşmesinin ardından Trabzonspor ile Beşiktaş arasında Pazar günü oynanacak olan mücadelede bordo-mavili takımın kadrosunda olacağı öğrenildi.
BU SEZON 11 GOLE DOĞRUDAN KATKI YAPTI
Alanyaspor forması ile istikrarlı bir grafik çizen başarılı orta saha oyuncusu, bu sezon takımı ile toplamda 22 karşılaşmada görev aldı. Yunan futbolcu, bu karşılaşmalarda takımı adına 7 gol atarken 4 de asist yaptı. 27 yaşındaki oyuncu ayrıca, geçtiğimiz sezonu da takımı adına 14 gol ve 7 asist ile tamamlamıştı.
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