Alamut kalesi nerede? Alamut kalesi kim tarafından ne zaman yapıldı?

Hasan Sabbâh ve Bâtınîler Türk İslam dünyası için adeta büyük bir virüstü.

Büyük Selçuklu Devleti’ni yıkmak ve kendi düşüncelerini kabul etmeyenleri ortadan kaldırmayı hedefleyen Hasan Sabbah ve Bâtınîler Sünnî-İslâm dünyasına büyük darbeler vurmuştu.

Kelime manası olarak "Kartal Yuvası" anlamına gelmektedir.

Cüstaniler kralı Veşudan İbn-i Cüstan tarafından inşa ettirilmişti

Hasan Sabbah bilhassa Sultan Melikşah’ın ölümünden sonra Selçuklu'daki taht kavgalarını da fırsat bilerek, önemli mevzileri tek tek ele geçirmişti.

Çoğu Hazar Denizi ve Elbruz Dağları eteklerinde olmak üzere; İran, Horasan ve Irak bölgesinde 50 kadar kale Hassan Sabbah ve örgütü nedeniyle ele geçirildi.

Hasan Sabbah bu gücünü ise Türk tarihinde birçok hükümdar tarafından kuşatılmaya çalışan Alamut kalesinde yükseltmişti.

Alamut 860 yılında inşa edildi. Kale oldukça korunaklı alınması imkansız bir bölgede yer almaktaydı.

Deylem hükümdarlarından biri tarafından inşa ettirildiği iddia edilir. Kale haşhaşilerin lideri olan Hasan Sabbah'ın eline 1090 yılında geçti.

Alamut kalesi İran kenti olan Kazvîn’in kuzeydoğu tarafına doğru iki günlük mesafede Elburz dağlarının kalbinde yüksek ve neredeyse erişilemez bir kayalığın zirvesi üzerinde yer alır.

Hasan Sabbah tarafından idare edilen kale 1090 ile 1257 yılları arasında Şî‘î bir devletin merkezi oldu

Başta Melikşah olmak üzere pek çok hükümdar tarafından kuşatılsa da asla alınamadı. Uzun süre Batiniler elinde kalan Alamut kalesi tarihte ilk kez Moğollara teslim edildi. Moğol hükümdarı Hülagu'nun kuşatılması ile 1256 yılında kale Batinilerin elinden alınmış oldu.

Safeviler zamanında ise kale hapishane olarak kullanıldı. Alamut kalesi Moğollar tarafından yerle bir edildikten sonra harabe halinde bugünlere kadar ullaştı.

