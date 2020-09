Alaattin Çakıcı’ya gözdağı mı verilmek istendi?

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı danışmanı gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki sokakta terörist beklerken yazmış olduğum bir önceki yazıdan rahatsız olanlar devletimizin kolluk görevlilerini devreye sokmuştur. Bu en son yazdığım yazı bazılarını rahatsız etti ki, dün İstanbul'a girişte 2 defa peş peşe durdurularak gözdağı verilmek istendim. Polis aldığı emirle görevini yapmıştır. Beni her an her yerde durdurup aramak asli görevleridir." dedi.

Alaattin Çakıcı’nın sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada, “İki ayrı devlet bir millet olan Azerbaycanlı kardeşlerimize kutsal meşru bu askeri harekâtta başarılı olmalarını yüce Rabbimden niyaz ederim. Tarih tekerrürden ibarettir Türk'ün Türk’ten başka dostu yoktur, Üst akıl yönlendirilmesi ile dünya birlikte devletimize Kafkaslarda da bir cephe açmak istemektedir. Suriye, Libya, Kuzey Irak olmak üzere şimdi de Kafkaslarda bu oyunu devreye soktular. Birinci Dünya Harbi’nde olduğu gibi aziz Türk milleti Kafkasya’da Azerbaycan'da kardeşlerimizi yalnız bırakmamıştı. Bugün de devlet ve millet olarak bedeli ne olursa olsun onların yanında olduğumuzu üst akıl ve küresel güçlerin bir asır evvel onları yalnız bırakmadığımızı ve bugün de bırakmayacağımızı bilmelidirler.” ifadelerini kullandı.

“Bir önceki basın açıklamamda yazımdan dolayı rahatsız olanlar serbest bırakıldığım günden bugüne kadar gittiğim hiçbir yerde, emniyet güçleri tarafından durdurulmamıştım” diyen Çakıcı, “Bu en son yazdığım yazı bazılarını rahatsız etti ki, dün İstanbul'a girişte 2 defa peş peşe durdurularak gözdağı verilmek istendim. Polis aldığı emirle görevini yapmıştır. Beni her an her yerde durdurup aramak asli görevleridir. Ülkemle ilgili doğru bildiğim her şeyi kamuoyuyla paylaşmak vatandaşlık görevimdir. İsteyen PKK'yı, DHKPC’yi, herhangi bir dinci militanı ve kurumlardaki fetö artıklarını kullanabilir demiştim ve sözümün sonuna kadar da arkasındayım. Ne yazık ki sokakta terörist beklerken yazmış olduğum bir önceki yazıdan rahatsız olanlar devletimizin kolluk görevlilerini devreye sokmuştur. Sayın Devlet başkanımıza yazmış olduğum son yazıdan dolayı tespitlerimin doğruluğunun bir teyididir. Devletimizin bekası ve milletimizin esenliği için bu zorlu süreçte devlet başkanımızın ve Cumhur İttifakı’nın yanında yer almak ( bölücüler hariç ) muhalefet ve milletimizin her bireyinin asli görevidir.” değerlendirmesinde bulundu.