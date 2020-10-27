Alaattin Çakıcı'dan CHP’li belediye başkanına ziyaret

Nisan ayında infaz düzenlemesi ile tahliye Alaattin Çakıcı, son dönemde medyada yaptığı ziyaretler ve buluşmalarla gündemde.

Geçen hafta Mehmet Ağar ve Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu bir grup isimle birlikte görüntülenen Çakıcı, bu kez Edirne Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan’ı makamında ziyaret etti.

Çakıcı’nın ziyaretini Facebook’taki resmi hesabından paylaşan CHP’li Gürkan, “Sayın Alaattin Çakıcı, Belediyemizdeki Ulu Önderin dört gece konakladığı Atatürk Odası’nı ve bizleri ziyaret etti. Kendilerine Atatürk portresi ve Belediyemiz tarafından basılan Nutuk kitabını hediye ettik” ifadesini kullandı.



Alaatin Çakıcı, 17 Ekim'de basına yansıyan fotoğrafa göre Emekli Korgeneral Engin Alan, emekli Albay Korkut Eken ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile Bodrum’da bir araya gelmişti.

Bu isimler, aynı karede ilk kez görüntülenerek dikkat çekmişti.

