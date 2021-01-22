Alaattin Çakıcı ile Ahmet Davutoğlu davası sonuçlandı

Alaattin Çakıcı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na, Başbakanlığı döneminde hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçe Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Çakıcı'nın ifadeleri "eleştiri" olarak yorumlanarak, beraat kararı verildi. Çakıcı’yı Kırıkkale’de kalabalık bir grup karşıladı. Keskin Belediye Başkanı AKP’li Dede Yıldırım’ın makamında ağırladığı Çakıcı, kahve içip yanındakilerle sohbet etti.Çakıcı daha sonra yakın arkadaşı eski MHP Milletvekili Vahit Kayrıcı, Üzeyir Çakmaktaş ve iş adamı Derya Kürkçüoğlu ile yemek yedi. Çakıcı ayrıca iş adamı Ramazan Ayanoğlu’nu da ziyaret etti. Çakıcı çocuklarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

