Alaattin Çakıcı: ‘Doğu Akdeniz Filistin Cephesidir…

İnfaz yasası ile tahliye edilen Alaattin Çakıcı, kendi sosyal medya hesabından basın danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile kamuoyuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin kuşatılmışlığına karşı içeride birliğin önemine dikkat çeken Çakıcı, "Doğu Akdeniz Türk Milleti için bir Çanakkale’dir, bir Kafkas cephesidir. Bir Kût'ül Amere'dir, bir Medine Muhasarası'dır, bir Yemen'dir, bir Doğu cephesidir, bir Filistin cephesidir" dedi.

Çakıcı kamuoyu ile paylaştığı açıklamasında

“…Şu anda bir asır evvelki olduğu gibi Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı dünya birlikte hareket etmektedir. PKK'nın siyasi kanadı Hadep hariç muhalefette olan partiler bu zorlu süreçte Cumhur İttifakı’nın yanında yer almak onurlu bir davranıştır. Eğer onurları var ise, Sayın Devlet Başkanımızı sevmeyebilirler sevmek zorunda da değiller, Dünya Türklerinin yaşayan efsanevi lideri Cumhur İttifakı’nın şerefli lideri Sayın Bahçeli’yi de sevmeyen olabilir, onlara soruyorum Devletinizi de mi sevmiyorsunuz, devleti olmayanın vatanı olmaz, ailesine sahip çıkamaz, dinini özgürce yaşayamaz bu aziz Topraklar da milliyetçiyim diyen ulusalcıyım diyen bu zorlu süreçte Devletinin yanında batı ve üst akılla dik duran Devletimizin yanında birlikte dik durmak bir Kurtuluş Savaşı kadar önemlidir. Üst aklın Doğu Akdeniz'de kurduğu oyunu fırsat bilen bazı çevreler gelecek seçim ile ilgili senaryolar hazırlanmaktadır. Önemli olan bu zorlu sürece birlikte göğüslerimizi siper etmektir. Seçim zamanı herkes millet huzurunda eteğindeki taşları o zaman dökebilir. Aziz milletimizin her bireyi her şeyi görüyor seçim hesabı yapmaktan lütfen vazgeçiniz. Libya’da Doğu Akdeniz’de, güney sınırlarımızda, Ermenistan sınırında ve yurt içinde şerefle mücadele eden Devletimizin yanında olunuz.

Pandemiden dolayı dünyanın en güçlü Devletleri yaşlıları bile bile ölüme terk ederken, Devletimizin yaşlı ve genç insanlara sahip çıktığını hala göremiyor musunuz? Bu Devletimizin, milletine olan vefa borcunu elinden geldiği kadar yapmaktadır. Macron denen kişilik erozyonuna uğramış, yaşlı bir koca karının yönlendirmesiyle Akdeniz’i karıştırmak isteyen bu yaşlı karının kocasına şunu hatırlatmak isterim: Çanakkale’de sizi derin sulara gömdük. Güney cephesinde geldiğiniz gibi gittiniz. Yunanistan halkına şunu hatırlatmak isterim: Doğu Akdeniz Türk milleti için bir Çanakkale’dir, bir Kafkas cephesidir. Bir Kut-ül Amere'dir, bir Medine Muhasarası'dır, bir Yemen'dir, bir Doğu Cephesi'dir, bir Filistin Cephesi'dir.” ifadelerini kullandı…

