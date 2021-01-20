Al Ahli, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti iddiası!
Al Ahli Kulübü'nün, Josef de Souza'nın sözleşmesini haksız feshettiğini iddia ederek Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği ve siyah beyazlılardan 16.3 milyon euro talep ettiği iddia edildi.
GÜNDEM 20.01.2021, 01:28
Al Ahli , sezon başında Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Josef de Souza için 16.3 milyon euro istiyor.
Beşiktaş, sezon başında orta sahaya transfer için çalışmaya başlamış ve Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından ayrılan Brezilyalı Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı futbolcu, maaşını 6 ay alamadığı için Al Ahli ile kontratını tek taraflı sonlandırmıştı. Josef de Souza için FIFA'dan geçici lisans alınmıştı.
Yıllık 1.3 milyon euro ücret ödenen Brezilyalı oyuncu için Al Ahli'nin dava açtığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın faaliyet raporundaki bilgiye göre Al Ahli, sözleşme feshinin haksız olduğunu iddia ederek futbolcu ve Beşiktaş'a FIFA'da dava açtı.
Beşiktaş, sezon başında orta sahaya transfer için çalışmaya başlamış ve Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından ayrılan Brezilyalı Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı futbolcu, maaşını 6 ay alamadığı için Al Ahli ile kontratını tek taraflı sonlandırmıştı. Josef de Souza için FIFA'dan geçici lisans alınmıştı.
Yıllık 1.3 milyon euro ücret ödenen Brezilyalı oyuncu için Al Ahli'nin dava açtığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın faaliyet raporundaki bilgiye göre Al Ahli, sözleşme feshinin haksız olduğunu iddia ederek futbolcu ve Beşiktaş'a FIFA'da dava açtı.
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