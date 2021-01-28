Akşener'in çıkışına MHP'den cevap: Bahçeli Doğu Türkistan'a gitmiştir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin grup toplantısında, "Görüyoruz ki Çin Merkez Komitesi Türkiye Komiseri, namı diğer ‘Kısmen İktidar’, Sayın Cinping Perinçek, ‘Müslümanım’ diye diye gezen Sayın Erdoğan’ı da, ‘Türk Milliyetçisiyim’ diye diye gezen Sayın Bahçeli’yi de, nasıl olduysa esir almış." ifadelerini kullanması MHP'nin tepkisini çekti.

Akşener'in sözlerine cevap veren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Parti programında milliyetçiliğin ‘M’si, Türk Milletinin ‘T’si dahi olmayan İP Başkanı hangi yüzle milliyetçilikten ve Türk Milletinden bahsetmektedir” şeklinde cevap verdi. Akçay, Bahçeli'nin, "Türkiye tarihinde Doğu Türkistan’a giden ilk devlet adamı" olduğunu ileri sürdü.

Twitter’dan bir açıklama yapan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Akşener’in ifadelerine şu sözlerle cevap verdi:



Meral Akşener: Cinping Perinçek, Erdoğan ve Bahçeli'yi esir almış

"Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Türkiye tarihinde Doğu Türkistan’a giden ilk devlet adamıdır. Başbakan Yardımcısı iken 25 Mayıs-8 Haziran 2002 tarihlerinde Doğu Türkistan’ı ziyaret ederek buradaki soydaşlarımızın hakkını savunmuştur. HDP’nin vesayetine giren, terörist Demirtaş’ın serbest bırakılması için çırpınan ve Demirtaş ile kahvaltı hayalleri kuran İP başkanı Doğu Türkistan’daki Uygur Türkleri üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi’ni ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi eleştirmeye kalkışmaktadır. Varlığımıza kasteden PKK ve YPG’li teröristler Suriye’de Türkmen kardeşlerimizi katlederken Afrin operasyonuna karşı çıkan, Parti programında milliyetçiliğin ‘M’si, Türk Milletinin ‘T’si dahi olmayan İP Başkanı hangi yüzle milliyetçilikten ve Türk Milletinden bahsetmektedir."

