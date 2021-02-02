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Akşener'den Z kuşağı yorumu: Kimse bu gençler ne yer, içer demiyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Z kuşağı ve gençler' deyip Türkiye'de herkes uzman oldu. Ancak kimse bu gençler, ne yer, ne içer ve neyle karşılaşır demiyor." dedi.
GÜNDEM 02.02.2021, 13:56
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ek binasında düzenlenen İYİ Parti Gençlik Kolları 3. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı. Burada açıklama yapan Akşener, Türkiye'de liyakate önem verilmediğini söyledi. Meral Akşener, "Z kuşağı ve gençler' deyip Türkiye'de herkes uzman oldu. Ancak kimse bu gençler, ne yer, ne içer ve neyle karşılaşır demiyor." ifadelerini kullandı.
Akşener, şu ifadeleri kullandı:
"Z kuşağı ve gençler' deyip Türkiye'de herkes uzman oldu. Ancak kimse bu gençler, ne yer, ne içer, ne düşünür ve neyle karşılaşır demiyor. 16 yaşındaki lise öğrencisinin bana sorduğu sorularla ruhunun yaşlandığını gördüm. 29 yaşında çalışan bir iş kadını, gelecek 5 yılına dair başarma imkanının olduğuna inanıyor ama Türkiye'de o başarıyı kayırmacılık nedeniyle yakalayamayacağına da inandığını gördüm. Bizim gibilerin bu konuda çok çalışması gerekiyor."
Partisinin gençlik kolları üyelerini kutlayan Akşener, gelecek yıl gençleri daha iyi yerlerde görmeyi umut ettiğini belirtti.
Akşener, daha sonra gençlik kollarının kuruluşunun 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan pastayı kesti.
Akşener, şu ifadeleri kullandı:
"Z kuşağı ve gençler' deyip Türkiye'de herkes uzman oldu. Ancak kimse bu gençler, ne yer, ne içer, ne düşünür ve neyle karşılaşır demiyor. 16 yaşındaki lise öğrencisinin bana sorduğu sorularla ruhunun yaşlandığını gördüm. 29 yaşında çalışan bir iş kadını, gelecek 5 yılına dair başarma imkanının olduğuna inanıyor ama Türkiye'de o başarıyı kayırmacılık nedeniyle yakalayamayacağına da inandığını gördüm. Bizim gibilerin bu konuda çok çalışması gerekiyor."
Partisinin gençlik kolları üyelerini kutlayan Akşener, gelecek yıl gençleri daha iyi yerlerde görmeyi umut ettiğini belirtti.
Akşener, daha sonra gençlik kollarının kuruluşunun 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan pastayı kesti.
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