Akşener'den Erdoğan'a: Muhalefete hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında "Yerli ve milli muhalefeti biz tesis edeceğiz" diyen Erdoğan'ın sözlerini değerlendiren İYİ Parti lideri Meral Akşener şunları söyledi:



"Kendilerini hep 'Yerli ve Milli' olarak tanımladıkları için; Buradan anlaşılıyor ki, sayın Erdoğan da, ilk seçimde iktidar olamayacağını gördü ve muhalefete hazırlanıyor. Kendince muhalefetteki AKP'yi tarif ediyor…"

