Akşener'den Erdoğan'a flaş sözler!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV'de Zeynep Gürcanlı, Yıldız Yazıcıoğlu ve Nergis Demirkaya'nın gündem dair sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olmasında ve siyasi yasağının kaldırılmasında eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın katkısının olduğunu kaydeden Akşener, dikkat çeken şu ifadeleri kulandı:

"Sayın Erdoğan şiir okuduğu için hapse gönderilirken yanında DYP’nin pek çok üst düzey mensubu vardı. Refah Partisi’nin duayen takımı vardı. Bunu bir haksızlık olarak görüp otobüslerle insanlar getirildi. Siyasetçi siyasetçinin yanında dururdu. Ben biliyorum ki, siyasetçi siyasetçinin dostuydu. Rekabet etmek, birbiri ile iktidar için 'ben daha iyi yaparım' diye mücadele ediyorsunuz ama seçmeni velinimet olarak görüp onun oyunu almak için mücadele edilirdi. Şimdi aradan yıllar geçti Sayın Erdoğan, Sayın Baykal’ın gayretleriyle Başbakan oldu. Bunun da doğru olduğuna inanıyorum. Biz sonra kötü kötü şeyler duymaya başladık siyasetçinin siyasetçiye çok ağır sözler söylediği bir dönemden geçiyoruz. Benim kocamı aldattığıma dair imali bir iftira atıldı. O dönem çok derin, bir cenahta sessizlik oldu. 4. gün Sayın Erdoğan beni aradıktan sonra herkes aradı. Çok kocaman bir mim koydum ben buraya, onun için hiçbir şey beni şaşırtmıyor. Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan’ın birbirine söyledikleri kavgada söylenmez; 'alçak, şerefsiz, zürriyetsiz, ahlaksız' iyice iş çirkinleşti. Sonra bir gün bir şey oldu, bir şey değişti, her şey değişti. Bu iki insan bir araya geldi etle tırnak oldular. Biz bir iş birliği yaptık. Benim yüzüne bakamayacağım ne gazeteci, ne yazar, ne siyasetçi kimse yoktur. Söylemleri eylemleri üzerinden yüzüne çarparım ama ailesini karıştırmam."

