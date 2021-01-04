Akşener'den Bahçeli'nin 'evine dön' çağrısına flaş açıklama
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine ikinci kez yaptığı 'Evine dön' çağrısı ile ilgili ilk kez konuştu.
GÜNDEM 04.01.2021, 22:33
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine ikinci kez yaptığı 'Evine dön' çağrısı ile ilgili ilk kez konuştu.
İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olan Meral Akşener, Devlet Bahçeli'nin kendisine yaptığı çağrıyla ilgili "Ayıp" değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli'nin zarafet ile anılmak istediğini söyleyen Akşener, "Canı sıkıldıkça bu çağrıyı yapması çok nezaketsiz" yorumunu yaptı.
İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olan Meral Akşener, Devlet Bahçeli'nin kendisine yaptığı çağrıyla ilgili "Ayıp" değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli'nin zarafet ile anılmak istediğini söyleyen Akşener, "Canı sıkıldıkça bu çağrıyı yapması çok nezaketsiz" yorumunu yaptı.
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