Akşener'den AB yorumu! Bahçeli ve Perinçek ne diyecek!

Ankara'da İYİ Parti'ye katılım töreninde konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendimizi Avrupa'da görüyoruz" ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İştişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın "Demirtaş ve Kavala tahliye edilebilir" sözlerini değerlendirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Bizzat Sayın Erdoğan tarafından Türkiye'nin makas değiştirdiğini gösteriyor. Asıl ben Sayın Bahçeli ve Perinçek'in ne diyeceğini merak ediyorum. Bizim nasıl değerlendirdiğimizden önce Avrupa Birliği üzerinden 'Eyy' diye bağıran 'gazetecimsi' arkadaşlar ne yapacak çok merak ediyorum, asıl izlememiz gereken onlar, aptala döndü insanlar" diye konuştu.

