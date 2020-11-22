Reklam

Son Dakika

Akşener'den AB yorumu! Bahçeli ve Perinçek ne diyecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği çıkışının ardından Meral Akşener, Türkiye'nin makas değiştirdiğini söyledi. Akşener, "Sayın Bahçeli ve Perinçek'in ne diyeceğini merak ediyorum."

GÜNDEM 22.11.2020, 17:11
Akşener'den AB yorumu! Bahçeli ve Perinçek ne diyecek!
Ankara'da İYİ Parti'ye katılım töreninde konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendimizi Avrupa'da görüyoruz" ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İştişare Kurulu Üyesi  Bülent Arınç'ın "Demirtaş ve Kavala tahliye edilebilir" sözlerini değerlendirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Bizzat Sayın Erdoğan tarafından Türkiye'nin makas değiştirdiğini gösteriyor. Asıl ben Sayın Bahçeli ve Perinçek'in ne diyeceğini merak ediyorum. Bizim nasıl değerlendirdiğimizden önce Avrupa Birliği üzerinden 'Eyy' diye bağıran 'gazetecimsi' arkadaşlar ne yapacak çok merak ediyorum, asıl izlememiz gereken onlar, aptala döndü insanlar" diye konuştu.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 22 Kasım 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 20
2. Alanyaspor 7 17
3. Galatasaray 8 16
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Antalyaspor 8 9
16. Erzurumspor 7 8
17. Trabzonspor 8 6
18. Kayserispor 7 6
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Ankara Keçiörengücü 10 18
3. Tuzlaspor 9 18
4. İstanbulspor 9 17
5. Samsunspor 10 17
6. Adana Demirspor 8 15
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 9 13
10. Akhisar Bld.Spor 10 13
11. Adanaspor 9 12
12. Altay 7 10
13. Ümraniye 9 9
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 7 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 9 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Chelsea 9 18
3. Leicester City 8 18
4. Liverpool 8 17
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. Crystal Palace 8 13
9. M. United 8 13
10. Wolverhampton 8 13
11. Man City 8 12
12. Arsenal 8 12
13. West Ham 8 11
14. Newcastle 9 11
15. Leeds United 8 10
16. Brighton 9 9
17. Fulham 9 4
18. West Bromwich 9 3
19. Burnley 7 2
20. Sheffield United 8 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Granada 8 14
6. Cádiz 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Elche 8 12
9. Getafe 9 12
10. Real Betis 9 12
11. Barcelona 8 11
12. Valencia 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Eibar 10 10
15. Athletic Bilbao 8 9
16. Deportivo Alaves 9 9
17. Levante 9 7
18. Huesca 10 7
19. Celta de Vigo 10 7
20. Real Valladolid 9 6