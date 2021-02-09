Akşener ve Destici'den ortak açıklama: İlk 4 maddede aynı noktadayız

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından iki genel başkan açıklamalarda bulundu. Akşener açıklamasında Destici'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışına yönelik kendi görüşlerini ilettiğini belirtirken, "İlk 4 maddenin değişemeyeceğine dair Sayın Destici’yle aynı noktadayız. Darbeler dönemi de dahil kimse o 4 maddeye elini uzatmamış." dedi.

Akşener ve Destici'nin açıklamaları şu şekilde;

Meral Akşener: Hoş geldiler sefa getirdiler. Çok istifade ettiğimiz bir görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Erdoğan’ın anayasa çıkışına dair kendi görüşlerini ilettiler. Ben şahsen istifade ettim. Biz de İYİ parti olarak hatta İYİ Parti kurulmazdan evvel 2010 anayasasına hayır demiş ve bu konuda iyi çalışmış bir insanım. Türkiye’de yeni anayasa belki hukuki manada sorunlu olabilir, hukukçu olamadığım için bir şey diyemeyeceğim. İlk 4 maddenin değişemeyeceğine dair Sayın Destici’yle aynı noktadayız. Darbeler dönemi de dahil kimse o 4 maddeye elini uzatmamış.Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen her şeyin bir adamın iki sözüne bırakıldığı bir sistem olmasın diye Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diye geçmişin hatalarının da tekrar edilmediği gerçekten demokrasi, hukukun tesis edildiği bir sistemi öneriyoruz ve bunun peşinde çalışıyoruz. Sayın Erdoğan’ın yeni anayasa teklifinde ne var bilmiyoruz. Sayın Destici “Ön yargısız bakın” dedi. Bu konuda kendisine katılıyorum. Destici, hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı ile görüşüyor ki bu şu anda çok önemli bir pozisyon. Türkiye açısından önemlidir. Sanırım CHP ile de görüşecekler. Ben bir Memleket Masası önermiştim Sayın Erdoğan’a; çok sıkışmıştı Türkiye’nin gündemi… BBP’yi o zaman özellikle saymıştım. Sayın Erdoğan’ın arkadaşları tarafından küçük ve minik ortak tarafından oklanmıştım. Umarım Sayın Destici’nin ziyaretleri dişlerini sıkanların çenelerini açmalarına yardımcı olur.

Mustafa Destici: Devletin bayrağı, devletin dili, devletin başkenti, ülke yapısı hiç kimse değişsin demiyor. Zaten bunları diyen BBP’nin de hışmına uğrar. Biz tam demokratik bir siyasi parti kanunu ve seçim yasası istiyoruz. Amasız fakatsız bir seçim yasası istiyoruz buradan söylüyorum. HDP ile görüşmemiz söz konusu değil. Orada tavrımız net. Terörle iltisaklı olan bir partiyle görüşmemiz olamaz. PKK ile aralarına mesafe koyarlarsa bizim kimseyle şahsi bir sorunumuz yok. HDP dışında diğer tüm partilerle, yeni partiler de dahil zaman içerisinde hepsiyle görüşeceğiz.

