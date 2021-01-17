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Akşener canlı yayında açıkladı: Erdoğan ile sistem pazarlığı yaptı mı?
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Erdoğan'la sistem pazarlığı yaptığına dair iddiaların külliyen yalan olduğunu ifade etti.
GÜNDEM 17.01.2021, 00:28
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili, "Çarşamba günü arkadaşlarım bir sunum yapacak. Milletvekillerimize bir sunum yapılacak, daha sonra ciddi bir lansman yapacağız.
Daha sonra kamuoyu ve STK’lar tartışacak. Biz diğer siyasi partilere de sunacağız. Bizimki tamamen bir sistem tasarımı." dedi.
Akşener, iktidara yakın medyada kendisinin Erdoğan'la sistem pazarlığı yaptığı iddialarına yönelik ise, "Benim sayın Erdoğan ile 1 hafta görüştüğüm, Erdoğan’ın bana ben Cumhurbaşkanı olayım, sen de güçlü bir başbakan ol dediğini söyleniyor ama külliyen yalan." diye konuştu.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili, "Çarşamba günü arkadaşlarım bir sunum yapacak. Milletvekillerimize bir sunum yapılacak, daha sonra ciddi bir lansman yapacağız.
Daha sonra kamuoyu ve STK’lar tartışacak. Biz diğer siyasi partilere de sunacağız. Bizimki tamamen bir sistem tasarımı." dedi.
Akşener, iktidara yakın medyada kendisinin Erdoğan'la sistem pazarlığı yaptığı iddialarına yönelik ise, "Benim sayın Erdoğan ile 1 hafta görüştüğüm, Erdoğan’ın bana ben Cumhurbaşkanı olayım, sen de güçlü bir başbakan ol dediğini söyleniyor ama külliyen yalan." diye konuştu.
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