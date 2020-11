Akşener: Bir kişinin eyvallahıyla dolar 1 lira gitti, ya toptan gitseler ne olur?

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, Bursa'da bir otelde düzenlenen partisine üye katılım töreninde konuştu. Akşener, "Suni gündemler Türkiye'de tutmuyor. Esnafı konuşma, çiftçiyi konuşma, köylüyü konuşma, işsiz genci konuşma, tenceresini kaynatmakta zorlanan kadını konuşma... Ne ala memleket. Bizim derdimiz millet." dedi. İYİ Parti lideri Akşener, "Liyakatsizliği ortadan kaldırıp, akraba kayırmacılığını ortadan kaldırıp, liyakatli insanları bu ülkenin yönetimine getirip, kuvvetler ayrılığını gerçekleştirip, çocuklarımızın, gençlerimizin ülkemize dair umudunu yeniden yeşertip o umudun kalıcı hale getirilmesini sağlayacak bir siyasi hareketiz." ifadelerini kullandı.

Akşener, kendilerinde bir irade kırılması görüldüğü takdirde seçmenlerinin kendilerinden hesap sorabileceğini söyledi.



Yapılan anketlerde yüzde 14-15 bandına oturduklarını belirten Akşener, şunları aktardı:

"Giresun'da kahve işletmecisi bir kardeşimiz 'açım' diyerek sinir krizi geçirdi. Gittiğim her yer de her ilçede bir veya iki kişi, derdini anlatınca öyle bir hale geliyor ki, gerçekten kendini kaybediyor. Şimdi böyle bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Biz bunların her birini kamuoyuna mal eden ve ağaların, muhteremlerin dikkatini çekmeye gayret eden bir muhalefet anlayışı içerisinde çalışıyoruz. İşte damat gitti, bunu sağlayan İYİ Parti'dir. Ben gidenin arkasından konuşmam. İnsanların suratına söylerim. Ama bunu söylemeden edemeyeceğim, bakın bir bakanın ayrılması, 1 liraya yakın dolar bir kişinin eyvallahıyla gitti, ya toptan gitseler ne olur? Son zamanlarda kafa çıkarılmaya çalışılsa bile suni gündemler Türkiye'de tutmuyor. Esnafı konuşma, çiftçiyi konuşma, köylüyü konuşma, işsiz genci konuşma, tenceresini kaynatmakta zorlanan kadını konuşma ne ala memleket. Bizim derdimiz millet."

Konuşmasının ardından Akşener, partiye yeni üye olanlara rozetlerini taktı.