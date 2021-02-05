Akşener AK Parti'ye tepki: Bir kanuna uymayı bile beceremiyorsunuz

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meclis'te koronavirüs salgını kapsamında devletin bakmakla yüklü olduğu yaş grubuna gerekli maddi yardımı yapma zorunluluğunun olduğunu dile getirerek AK Parti'ye sert sözlerle tepki gösterdi.

AK Partili milletvekillerine 1930 yılında yürürlüğe giren Hıfzıssıhha Kanununa dair maddeleri okuyan Şener, salgın dönemlerinde evlerinde kalmak zorunda kalan kişilerin maddi giderlerinin hükümetçe karşılanması gerektiğini kaydetti.

Halen yürürlükte olan Hıfzıssıhha Kanunu üzerinden AK Parti'ye sert sözler sarf eden Akşener, "Bir kanuna uymayı bile beceremiyorsunuz" diye tepki gösterdi.

