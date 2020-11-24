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Akşener: Adalette reform dedin Kılıçdaroğlu tehdit edildiğinde sustun
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan adalette reform dedin, ertesi gün, ana muhalefet partisinin lideri tehdit edildiğinde, sus pus oldunuz." dedi.
GÜNDEM 24.11.2020, 10:33
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun organize suç örgütü lideri Alaatin Çakıcı tarafından tehdit edilmesine de değinen Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, şunları söyledi: "Sayın Erdoğan ne sende, bahsettiğin reformları yapacak, siyasi irade var, ne ekibinde, bu reformları hayata geçirecek, nitelik var. Adalette reform dedin, ertesi gün, ana muhalefet partisinin lideri tehdit edildiğinde, sus pus oldunuz. Ekonomide reform dedin, ballı ihalelerle eşi dostu zengin etmeye tam gaz devam ettiniz. Faiz lobisi dedin, faizleri arttırdınız. Döviz lobisi dedin, merkez bankasının 100 milyar dolarını çöpe attınız. Deprem yardımları dedin, milletin parasını lüks konutlara harcadınız. Vergide reform diye verginin vergisini topladın, götürüp yandaşlarına hakkediş diye yatırdınız. Sağlıkta reform dedin, kamu hastanesi bırakmadınız. Eğitimde reform dedin, öğretmenleri mevsimlik işçiye çevirdiniz. Bürokraside reform dedin, memurluğu ekabir partililere peşkeş çektiniz. Demokrasi reformu dedin, tek adam rejimi kurdunuz. Milletin derdi tencereyi kaynatmak, senin derdin sarayda sefa sürmek. Kendi koltuğunu kurtarmayı, bu millete reform diye pazarlamayı artık bırak Sayın Erdoğan."Akşener'in açıklamalarından özeti şöyle:
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