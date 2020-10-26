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Aksaray'da feci kaza! Polisin 'dur' ihtarına uymayan gencin acı sonu
Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı bir çekiciye çarptı.
GÜNDEM 26.10.2020, 02:49
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Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin çekiciye çarpması sonucu sürücü öldü.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Caddesi'nde polis ekipleri şüpheli üzerine Yasin Yıldırım (26) idaresindeki otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken Atatürk Bulvarı'nda kavşakta bekleyen Arif İnan Sargın (52) idaresindeki 42 BRZ 22 plakalı çekiciye çarptı.
Olay itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldırım hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Caddesi'nde polis ekipleri şüpheli üzerine Yasin Yıldırım (26) idaresindeki otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken Atatürk Bulvarı'nda kavşakta bekleyen Arif İnan Sargın (52) idaresindeki 42 BRZ 22 plakalı çekiciye çarptı.
Olay itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldırım hayatını kaybetti.
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