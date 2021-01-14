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Aksa için kırmızı alarm!

Siyonist İsrail rejimi ateşle oynamaya devam ediyor...

GÜNDEM 14.01.2021, 04:31
Aksa için kırmızı alarm!
İşgalci İsrail rejiminin Mescid-i Aksa’ya yönelik yıkım planları tehlikeli boyutlara ulaştı. Kazı çalışmaları Kubbet’üs-Sahra’ya kadar ulaşırken İsrail ordusuna bağlı tam teçhizatlı mühendisler Mescid-i Aksa’nın meydanını basarak ölçümler yaptı.
Aksa’yı bölme planlarını uygulamaya koyan İsrail, Burak Meydanı’nda yaptığı çalışmalar kapsamında da bir buldozer, büyük bir ekskavatör ve devasa iş makinelerini bölgeye sevk etti. Gazetemize konuşan Filistinli araştırmacı Muin Naim, “Bunu engellemezsek yarın daha kötü durumlarla karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

İlk kıblemizin yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğunu iddia eden İsrail rejimi, bu doğrultuda Siyonist planlarını uygulamaya devam ediyor. Mescid-i Aksa’ya yönelik sistematik saldırılarını devam ettiren İsrail rejimi, bir taraftan bölgeye Yahudileri yerleştirirken diğer taraftan da Mescid-i Aksa’nın altında kazı çalışmalarında bulunuyor. İsrail rejiminin tehlikeli adımları karşısında Filistinliler kırmızı alarm çağrısı yaparken bölgeden son gelen haberler durumun vahametini gözler önüne seriyor. İsrail’in yer altındaki kazı çalışmaları Kubbetüssahra’ya kadar uzandı. Bunun yanı sıra Millî Gazete’nin edindiği bilgilere göre işgalci İsrail ordusuna bağlı tam teçhizatlı mühendislik birliği Kubbet’üs-Sahra ve Mescid-i Aksa’nın meydanını bastı. 7

İşgalci İsrail rejiminin Aksa’ya yönelik saldırıları sürerken söz konusu tehlikeye karşı bir an evvel tedbir alınması gerekiyor. İsrail’in Burak Meydanı ve Meğaribe Kapısı yakınlarında kazı çalışmaları yaptığı belirtilirken Filistin cephesinden açıklamalar geldi. Kudüs İslâmi Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Aksa’nın güneybatısında yer alan Burak Meydanı’na yönelik Siyonist plana karşı uyarıda bulunuldu. Söz konusu açıklamada, İsrail’in Burak Meydanı’nda yaptığı çalışmalar kapsamında bir buldozer, büyük bir ekskavatör ve devasa makinelerin görüldüğü de belirtilirken kazı çalışmalarının endişeyle takip edildiği kaydedildi. Siyonist İsrail rejiminin Mescid-i Aksa’ya yönelik fiili tehditlerinin ardından Hamas tarafından da açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada, işgalci İsrail rejiminin planları sonucunda bölgenin ateş çemberine girebileceği uyarısında bulunuldu. 

Mescid-i Aksa’nın avlusunda kazılar gerçekleştiren işgalci İsrail güçleri, bir vahim adıma daha imza attı. Millî Gazete’nin edindiği bilgiye göre mühendislerce Mescid-i Aksa’da ölçümler yaptı. Konuya ilişkin olarak gazetemize açıklamalarda bulunan Filistinli araştırmacı Muin Naim, dikkat çeken sözler sarf etti. Mescid-i Aksa’da mühendisler tarafından ölçümlerde bulunulmasının Aksa’yı bölme planlarının uygulamaya konulması anlamına geldiğini kaydeden Naim, “Bunu engellemezsek yarın daha kötü durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Devletler, uluslararası alanda bunu gündeme getirmeli. Sadece kınama değil, İsrail’e yaptırım uygulanmalı ve baskı kurulmalı. İsrail, yalan propagandalarda bulunan bir çete devletidir. Bu duruma karşı gerçekleri haykırmalıyız” dedi.

Mescid-i Aksa’daki İsrail tehlikesine dair Millî Gazete’ye konuşan Muin Naim, toplumların hükümetlere baskı oluşturması gerektiğini söyledi. “Bu bağlamda toplumlar harekete geçerse ve baskı oluşturursa hükümetler istemese bile harekete geçer. Bu nedenle halkların ve sivil toplum kuruluşlarının harekete geçmesi gerekiyor” ifadelerini kullanan Naim, İsrail’in Aksa’da yapmış olduğu tahribatın ne kadar tehlikeli olduğunun tüm dünyaya anlatılması gerektiğini de belirtti.

Mescid-i Aksa’ya yönelik tehlike arz eden konu başlıkları arasında “Yahudi işgalcilerin düzenlediği baskınlar” da yer alıyor. İşgalci İsrail rejimi güçlerinin güvenlik önlemleri altında Aksa’ya baskınlarda bulunurken Müslümanlar bu duruma tepki gösteriyor. Önüne bir türlü geçilemeyen baskınlarda Yahudilik inancı bağlamında ayinler düzenlendiği de oluyor. Yahudi işgalcilerin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği saldırılarda kalkan görevi gören İsrail rejimi Mescid-i Aksa’nın murabıtlarını engelleme çalışmalarında da bulunuyor. Bu noktada murabıtlara Aksa’dan uzaklaştırma cezası verilirken böylece Yahudi baskınlarının daha rahat bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer Kisvani, İsrail ordusuna bağlı tam teçhizatlı mühendislerin Mescid-i Aksa’nın meydanını basarak ölçümler yapmasına dair açıklamalarda bulundu. Olanlardan tamamen işgalcileri sorumlu tuttuklarını belirten Kisvani, “Mübarek Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerin durdurulması için Arap ve İslâm ülkelerinden müdahale çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Kisvani, İsrail’in yaptıklarının Mescid-i Aksa’nın İslâm’a ait olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini de dile getirdi.

Filistinli araştırmacı Muin Naim, Kudüs’teki Müslümanların hayatları pahasına Mescid-i Aksa’yı ve Kudüs’ü savunduğunu söyledi. Bu nedenle Kudüs’teki Müslümanlara hem maddi hem de manevi olarak destek olunması gerektiğini kaydeden Naim, “Yahudilerin Kudüs’e yerleştirilmesi için çok büyük miktarlarda paralar harcanıyor. Kıyas edersek İslâm âleminin Kudüs için harcadığı para daha az. Kudüs ve etrafındaki gönüllü asker konumundaki Müslümanlar maddi olarak desteklenmeli. Ayrıca gidebilen Müslümanlar Kudüs’e gitmeli ve orada ribat etmeli” ifadelerini kullandı.
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