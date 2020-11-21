AKP'nin ekonomisi batırdı! Döviz cinsinden borçlanma aldı başını gitti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin merkezi yönetim güncel borçlarına ilişkin verileri duyurdu.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre eylül ayında 1 trilyon 863 milyar lira borcu olan merkezi yönetimin, ekim ayındaki borcu 1 trilyon 934 milyar liraya yükseldi. Sadece 1 aydaki borç artışı 71,8 milyar lira olarak kaydedildi.

Borç artışında özellikle dövizin değer kazanması etkili oldu. Eylül ayında Merkezi yönetimin döviz cinsinden borçlarının toplam değeri, Eylül’de 1 trilyon 44 milyar lira iken, bu tutar, Ekim’de 1 trilyon 127 milyar TL’ye yükseldi. Buna karşılık TL cinsinden borçta ise azalma kaydedildi. Eylül’de 817,6 milyar lira olan TL cinsinden borç, Ekim’de 806,8 milyar liraya geriledi.



Hazine özellikle Covid-19 salgınıyla birlikte döviz cinsinden borçlanarak piyasaya kamu bankaları aracılığıyla döviz satmayı tercih etti. Ancak bu yöntem işe yaramayıp döviz kurları yükselmeye başlayınca Hazine’nin borç yükü de katlanmış oldu.

Geçen yılın Ekim ayında döviz cinsinden borcun toplam değeri 622,4 milyar liraydı. Bu sene Ekim ayında bu tutarın 1 trilyon 127 milyar liraya yükseldiği düşünülürse döviz cinsinden borcun değerinde 1 yıl öncesine göre yüzde 81’lik artış yaşandı.

