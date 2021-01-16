AKP'liler aşı sırasını hiçe saydı! Meclis üyesi aşı yaptırdı

AKP'li isimlere aşı önceliği! Gazeteci Barış Yarkadaş, twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yarkadaş, eski AKP Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı ve şuan belediye meclis üyesi olan avukat Fatih Özata'nın koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.

Yarkadaş, paylaşımında avukat olan Özata'nın aşı olmasına ilişkin, "Gerçekten merak ettiğim için soruyorum; Özata aynı zamanda sağlıkçı değilse; aşıyı nasıl yaptırdı?" dedi.

Barış Yarkadaş'ın paylaşımı şöyle:

"AKP Eskişehir eski Gençlik Kolları Başkanı, şimdiki dönem Bld. Meclis Üyesi AVUKAT Fatih Özata, instagram hesabında COVİD aşısı olduğunu duyurmuş. Özata aynı zamanda sağlıkçı değilse; aşıyı nasıl yaptırdı? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Umarım mantıklı bir cevabı vardır."

AKP Eskişehir eski Gençlik Kolları Başkanı, şimdiki dönem Bld. Meclis Üyesi AVUKAT Fatih Özata, instagram hesabında COVİD aşısı olduğunu duyurmuş. Özata aynı zamanda sağlıkçı değilse; aşıyı nasıl yaptırdı? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Umarım mantıklı bir cevabı vardır. pic.twitter.com/zCvF7OKMcT

— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) January 15, 2021

AKP Eskişehir eski Gençlik Kolları Başkanı, şimdiki dönem Bld. Meclis Üyesi AVUKAT Fatih Özata, instagram hesabında COVİD aşısı olduğunu duyurmuş. Özata aynı zamanda sağlıkçı değilse; aşıyı nasıl yaptırdı? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Umarım mantıklı bir cevabı vardır. pic.twitter.com/zCvF7OKMcT pushfn('ads'); — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) January 15, 2021

