Son Dakika
AKP'liler aşı sırasını hiçe saydı! Meclis üyesi aşı yaptırdı
AKP'li belediye meclis üyesi olan avukat Fatih Özata'nın koronavirüs aşısı olması kafalarda soru işareti oluşturdu.
GÜNDEM 16.01.2021, 08:36
1
AKP'li isimlere aşı önceliği! Gazeteci Barış Yarkadaş, twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yarkadaş, eski AKP Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı ve şuan belediye meclis üyesi olan avukat Fatih Özata'nın koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.
Yarkadaş, paylaşımında avukat olan Özata'nın aşı olmasına ilişkin, "Gerçekten merak ettiğim için soruyorum; Özata aynı zamanda sağlıkçı değilse; aşıyı nasıl yaptırdı?" dedi.
Barış Yarkadaş'ın paylaşımı şöyle:
"AKP Eskişehir eski Gençlik Kolları Başkanı, şimdiki dönem Bld. Meclis Üyesi AVUKAT Fatih Özata, instagram hesabında COVİD aşısı olduğunu duyurmuş. Özata aynı zamanda sağlıkçı değilse; aşıyı nasıl yaptırdı? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Umarım mantıklı bir cevabı vardır."
AKP Eskişehir eski Gençlik Kolları Başkanı, şimdiki dönem Bld. Meclis Üyesi AVUKAT Fatih Özata, instagram hesabında COVİD aşısı olduğunu duyurmuş. Özata aynı zamanda sağlıkçı değilse; aşıyı nasıl yaptırdı? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Umarım mantıklı bir cevabı vardır. pic.twitter.com/zCvF7OKMcT
— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) January 15, 2021
AKP Eskişehir eski Gençlik Kolları Başkanı, şimdiki dönem Bld. Meclis Üyesi AVUKAT Fatih Özata, instagram hesabında COVİD aşısı olduğunu duyurmuş. Özata aynı zamanda sağlıkçı değilse; aşıyı nasıl yaptırdı? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Umarım mantıklı bir cevabı vardır. pic.twitter.com/zCvF7OKMcT pushfn('ads'); — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) January 15, 2021
Yarkadaş, paylaşımında avukat olan Özata'nın aşı olmasına ilişkin, "Gerçekten merak ettiğim için soruyorum; Özata aynı zamanda sağlıkçı değilse; aşıyı nasıl yaptırdı?" dedi.
Barış Yarkadaş'ın paylaşımı şöyle:
"AKP Eskişehir eski Gençlik Kolları Başkanı, şimdiki dönem Bld. Meclis Üyesi AVUKAT Fatih Özata, instagram hesabında COVİD aşısı olduğunu duyurmuş. Özata aynı zamanda sağlıkçı değilse; aşıyı nasıl yaptırdı? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Umarım mantıklı bir cevabı vardır."
AKP Eskişehir eski Gençlik Kolları Başkanı, şimdiki dönem Bld. Meclis Üyesi AVUKAT Fatih Özata, instagram hesabında COVİD aşısı olduğunu duyurmuş. Özata aynı zamanda sağlıkçı değilse; aşıyı nasıl yaptırdı? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Umarım mantıklı bir cevabı vardır. pic.twitter.com/zCvF7OKMcT
— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) January 15, 2021
AKP Eskişehir eski Gençlik Kolları Başkanı, şimdiki dönem Bld. Meclis Üyesi AVUKAT Fatih Özata, instagram hesabında COVİD aşısı olduğunu duyurmuş. Özata aynı zamanda sağlıkçı değilse; aşıyı nasıl yaptırdı? Gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Umarım mantıklı bir cevabı vardır. pic.twitter.com/zCvF7OKMcT pushfn('ads'); — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) January 15, 2021
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 16 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|17
|26
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü