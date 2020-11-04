AKP'li vekilin koruma polisi PKK soruşturmasında gözaltına alındı

Terör örgütü PKK'nın Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlediği ve 15 askerin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili soruşturmada AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın koruma polisi de gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK tarafından 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse düzenlenen ve 15 askerin şehit, 54 askerin de yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili kimlikleri belirlenen üç şüpheli için geçtiğimiz hafta yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır'da oldukları belirlenen şüphelilerin adreslerine 30 Ekim’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Kayseri'ye getirildi.



Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç isimden birinin AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat’ın koruma polisi olduğu öğrenildi. Teröristlere sahte kimlik düzenleme iddiasıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube’de gözaltına alınan polis memurunun dört gündür Kayseri’de sorgulandığı belirtildi.

Evinde sahte kimlikler bulunduğu öne sürülen koruma polisinin adının, ekim ayında MİT ve Emniyet işbirliğiyle Irak'ın kuzeyinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilen Kayseri saldırısının faili PKK'lı terörist Ferhat Tekiner‘in ifadesinde geçtiği ileri sürüldü.

AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Soruşturmada gizlilik var. Devletin birimleri hukukun gereğini yapacaktır. Bunun ardından konuyla bir basın açıklaması yapacağız" ifadelerini kullandı.



Oya Eronat PKK'nın Diyarbakır'da 3 Ocak 2008'de düzenlediği terör eyleminde oğlu Eren'i kaybetmişti.

Eren Eronat PKK'nın bir dershane önünde askeri servis aracının geçişi sırasında gerçekleştirdiği terör saldırısında hayatını yitirdiğinde 17 yaşındaydı.

Saldırıda 6'sı öğrenci 7 kişi hayatını kaybetmiş, 73 kişi de yaralanmıştı.

